افتتاح فرع الأحوال بالمخواة.. قريباً

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

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أكد مصدر لـ ” متابعات الخليج 365 ” افتتاح فرع الأحوال المدنية بمحافظة المخواة خلال الأسابيع القادمة ، بعد صدور قرار من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بافتتاحه والتأكد من صيانة المبنى وجاهزيته.

وأضاف المصدر أنه ستتم تجربة كافة الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين، وهذا يتطلب مباشرة المركز الوطني للمعلومات للتأكد من عمل الأجهزة الإلكترونية ليتم بعدها إعطاء الإذن بالافتتاح .