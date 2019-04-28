برامج وفعاليات تغطي 12 قيمة إسلامية في مبادرة خير أمة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

يرعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء غد الاثنين حفل تدشين مبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة “، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بالمدينة المنورة.

انطلاق المبادرة

ويشهد الحفل إعلان انطلاق البرامج المتنوعة والمختلفة لمبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة ” والتي تستمر على مدار عام كامل وتتناول ١٢ قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للمبادرة، وهي ( الرحمة – الإخلاص – الاحترام – الصدقة – بر الوالدين – الأمانة – الحياء – العدل – حق الجار – الصدق – النزاهة – العطاء )، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كافة شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعيًا وثقافياً.

تقييم وتحكيم

وتخضع جميع البرامج والمبادرات المنبثقة من مبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة ” للتحكيم والتقييم من قبل الأمانة العامة للمبادرة والتي تتولى الإشراف على كافة الأعمال والبرامج المتنوعة وذلك قبل الإعلان النهائي عن أسماء الأفراد والجهات التي حصلت على أعلى درجات التقييم في مجمل مبادراتها التي شاركت فيها، ومنها تكريم أفضل جهة داعمة لمبادرة خير أمة ، وأفضل جهة في تنفيذ المبادرات وتجسيدها بالشكل الأمثل ، بالإضافة إلى أفضل فكرة ضمن قائمة المبادرات، وأفضل منسق بين الجهات المشاركة، إلى جانب تكريم الأفراد رواد الـخدمة المجتمعـية في الحفل الختامي لأعمال الدورة السنوية لمبادرة خير أمة في نسختها الأولى.

أهداف المبادرة

وتعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وترسيخ القيم الأخلاق ومفاهيم التعايش والتلاحم واستثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية في تنمية المجتمع، وتفعيل الممارسة السلوكية للأخلاق، بالإضافة إلى بناء برامج داعمة للقيم ومعززة للسلوك الإيجابي.

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مشاركة مجتمعية

وتسعى إمارة منطقة المدينة من خلال إطلاق مبادرة القيم والأخلاق ” خير أمة “، إلى إشراك كافة شرائح المجتمع بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة من خلال الفعاليات المختلفة التي سوف تنطلق بالتزامن مع إطلاق المبادرة في مختلف الأحياء وما تتضمنه من أندية ومراكز ، ومواقع الجذب السياحي ، والجامعات والمدارس ، بالإضافة إلى الجوامع والمساجد والمراكز الصحية والأندية الرياضية والمجمعات التجارية، إلى جانب ديوانيات ومجالس الأحياء الرسمية، حيث يتم اختيار إحدى القيم الأخلاقية وتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تعزز مبادئها وممارستها على مدار شهر كامل ضمن نطاق التنفيذ.

أفكار إبداعية

وعملت الأمانة العامة على تصميم كافة البرامج والفعاليات وفق أسس علمية ومعايير محكّمة وآليات متطورة قام بهندستها وصياغتها مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة المجالات ذات الصلة، لضمان تقديم هذه البرامج والفعاليات بطرق ووسائل إبداعية وطرح رائد ومبتكر، لتسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة القيم والأخلاق.

منهجية التقييم

تعتمد منهجية تقييم المبادرة على تقييم العناصر الأخرى المتعلقة بتصميم المبادرة من أجل رصد الدرجة النهائية، وهذه العناصر تصميم المبادرة، وتنفيذ المبادرة والزيارة الميدانية ومـنـسـق المبادرة وتقييم تفاعل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي.

العمل التطوعي

وانطلاقاً من أهمية مبادرة “خير أمة” على المجتمع المديني فقد أتاحت الأمانة العامة للمبادرة، الفرصة لكافة أفراد المجتمع المشاركة في برامجها وفعالياتها – تطوعاً – لما للعمل التطوعي من دور هام في رفعة وتقدم الأمم وازدهارها ولما تحمله من معاني وفوائد كثيرة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة، فيما ستعمل الأمانة العامة على تكريم المتطوعين ومنحهم شهادات التطوع المعتمدة والتي تتضمن عدد الساعات التطوعية والمهام التي أنجزت وذلك ضمن الخطة العامة للمبادرة بتوسيع مشاركة كافة أطياف المجتمع والمهتمين للمشاركة في المبادرة التي تنطلق من المدينة المنورة لتعزز القيم بين أهالي وزوار المنطقة.