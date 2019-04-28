تصرفات ما نبيها برمضان .. الهياط ودخول الرجل المطبخ أبرزها

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم في اختفاء العديد من التصرفات والسلوكيات السلبية خلال شهر رمضان.

واستبق المواطنون الشهر الفضيل بتغريدات عبر وسم ” تصرفات ما نبيها برمضان ” تضمن العديد من النصائح التي يجب أن يتحلى بها الفرد خلال هذا الشهر داعين الله أن يكتب لهم صيام نهاره وقيام ليله.

الهياط الرمضاني

وحذر المواطنون من الهياط وإهدار النعم في شهر رمضان من خلال إعداد أصناف كثيرة من الطعام يكون مصيرها سلة القمامة في نهاية اليوم داعين إلى حفظ النعمة وعدم الإسراف وكذلك عدم تصوير الموائد ومشاركتها عبر مواقع التواصل لأنها قد تؤذي مشاعر البعض ممن لا يستطيعون تناول كل هذه الأطعمة.

تكدس السيارات

كما عبر المواطنون عن رفضهم لوقوف السيارات بشكل عشوائي أمام المساجد أثناء الصلاة داعين إلى أن يتم الانتظار بشكل منظم حتى يتيح لمن يرغب في الخروج من المسجد إمكانية التحرك بمركبته وعدم التسبب في تعطيل الآخرين.

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زحام وسرعة

أما التدافع والقيادة بتهور قبل أذان المغرب في رمضان كان أحد السلوكيات التي طالب المواطنون باختفائها خلال الشهر الفضيل داعين إلى أن يتم ترتيب المواعيد بشكل يتفادى الزحام قبل المغرب ليتيح لمن اضطرته الظروف إلى التأخر في الشارع الوصول في الموعد المطلوب .

دخول الرجل المطبخ

من بين التصرفات التي طالبت النساء باختفائها خلال رمضان هي كثرة تردد الرجل على المطبخ قبل أذان المغرب للاطمئنان على أصناف الطعام التي سيتناولها.

ولم تخل التعليقات من التندر وروح الفكاهة والسخرية من بعض التصرفات التي يقوم بها الرجال والنساء على حد سواء عبر مواقع التواصل أو في الشوارع خلال هذا الشهر.