الأمم المتحدة تبحث عن حصتها في زكاة المسلمين

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

نظم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في تايلاند، مقابلة خاصة من أجل مواصلة العمل على مبادرة استغلال الزكاة لدعم اللاجئين المسلمين في رمضان 2019.

وحسب موقع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن أرومي أتشاكلويسوت، المسؤول عن شراكة القطاع الخاص بالمبادرة، أكد أن جميع التعاليم الدينية تشدد على ضرورة التعايش الإنساني والتضامن بشكل رئيسي من أجل مساندة اللاجئين.

وتضمن المبادرة توجيه الوعي العام بالمجتمعات الإسلامية لدفع الزكاة إلى اللاجئين الذين يعانون بشكل عام، وخلال شهر رمضان على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي تسعى تلك المؤسسات للاستفادة منه في جهودها لدعم اللاجئين.

وقال مسؤول التنسيق بالمبادرة: “جميع التعاليم الدينية تقود الناس إلى نفس الممارسة المتمثلة في كونهم لطفاء على البشر الآخرين.. ومنذ إطلاق المبادرة في العام الماضي، تلقينا دعمًا من مختلف القطاعات للمساعدة في توفير مأوى لعائلات الروهينغا المقيمين في المناطق الخطرة”.

ويصل عدد النازحين الآن إلى 68.5 مليون فرد في جميع أنحاء العالم، وتستمر الأزمة في النمو بعد الحروب والصراعات الأخيرة في سوريا وميانمار، تاركةً مجموعة كبيرة من اللاجئين في المنفى خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور زكي فيثاككومبول، نائب السكرتير العام في “شيخ الإسلام”: “لا يزال عدد النازحين قسريًا في العالم عند مستوى قياسي، بسبب الحرب والصراع والاضطهاد منذ الحرب العالمية الثانية”.

ويعيش اللاجئون معاناة كبيرة على المستوى الإنساني، بما في ذلك نقص المياه والطعام والخدمات الطبية، وهي من العوامل الأساسية التي تسعى الأمم المتحدة لتوفيرها بشهر رمضان.