قبول 230 شاباً وفتاة من عسير للتوظيف بقطاع التجزئة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

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نظم مركز التوطين بغرفة أبها بالتعاون مع شركة بنده لمدة 3 أيام مقابلات لشباب وشابات عسير، لتوظيفهم في مجال التسويق، حيث تقدم أكثر من 800 باحث وباحثة عن عمل تم قبول 230 منهم بشكل مبدئي منهم 30 من الإناث.

وتنوعت الوظائف المتاحة ما بين وظائف الـكاشير وبائع ومصفف أرفف ومساعد مدير فرع ومشرف فرع ومشرف كاشير، ومراقب كاميرات وحارس أمن وذلك بفروع شركة بنده للتجزئة بالمنطقة الجنوبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن الغرفة تنظر إلى التدريب بوصفه أحد الأنشطة التي يجب أن تنهض بها لخدمة المجتمع المحلي من خلال رفع كفاءة شباب وشابات المنطقة في كافة المجالات.

ولفت إلى أن الغرفة تسعى إلى توفير برامج تدريبية ترتبط بمتطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.