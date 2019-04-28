- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قبول 230 شاباً وفتاة من عسير للتوظيف بقطاع التجزئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قبول 230 شاباً وفتاة من عسير للتوظيف بقطاع التجزئة
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
نظم مركز التوطين بغرفة أبها بالتعاون مع شركة بنده لمدة 3 أيام مقابلات لشباب وشابات عسير، لتوظيفهم في مجال التسويق، حيث تقدم أكثر من 800 باحث وباحثة عن عمل تم قبول 230 منهم بشكل مبدئي منهم 30 من الإناث.
وتنوعت الوظائف المتاحة ما بين وظائف الـكاشير وبائع ومصفف أرفف ومساعد مدير فرع ومشرف فرع ومشرف كاشير، ومراقب كاميرات وحارس أمن وذلك بفروع شركة بنده للتجزئة بالمنطقة الجنوبية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن الغرفة تنظر إلى التدريب بوصفه أحد الأنشطة التي يجب أن تنهض بها لخدمة المجتمع المحلي من خلال رفع كفاءة شباب وشابات المنطقة في كافة المجالات.
ولفت إلى أن الغرفة تسعى إلى توفير برامج تدريبية ترتبط بمتطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبول 230 شاباً وفتاة من عسير للتوظيف بقطاع التجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.