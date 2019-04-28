محمد عبده لـ”المواطن”: أتمنى إنشاء معهد للموسيقى في المملكة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - أحمد عفيفي

أحيا فنان العرب محمد عبده، حفلًا غنائيًّا كبيرًا في مصر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء الجمعة.

وبدأ محمد عبده الحفل بقصيدة “أحلى خبر” من كلمات الشاعر السوري نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وقدم أغنية “أنا من أكون”، وكان الحفل كامل العدد.

وتفاعل الجمهور بشكر كبير مع فنان العرب محمد عبده فور صعوده على المسرح.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل وتهنئة المطرب محمد عبده بألبومه الجديد “يا غافية قومي” الذي لحنه الموسيقار طلال، وكان أبرز الحاضرين المطربة اللبنانية دوللي شاهين والمطرب المصري إيساف.

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وقال محمد عبده في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي التي نظمته له شركة روتانا بأحد الفنادق المصرية: إن المملكة تشهد في الفترة الأخيرة حالة من الانفتاح الفني الكبير التي لم تشهدها من قبل، موضحًا أنه لن يشارك في أي أعمال درامية.

وأضاف محمد عبده، أنه يتمنى تأسيس معهد للموسيقى العربية في المملكة؛ لأن السعودية تحتاج إلى هذا بشدة.

وتابع محمد عبده: قررت من البداية أن أقدم اللون الخاص بي، ليتعرف الجمهور على أغاني الجزيرة العربية، والحمد لله الشعب المصري أحبني ورحّب بي.