درجة الحرارة تلامس الأربعين لأول مرة هذا الأسبوع

2019-04-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الحالي لا سيما في نهايته بحيث تقترب من الأربعين درجة مئوية في أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة وللمرة الأولى هذا الموسم وسيصبح الطقس حاراً نهاراً في مختلف المناطق، كما يتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ، وسط وجنوب البلاد بحسب توقعات مركز طقس العرب.

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ويُفتتح الأسبوع بهطول زخات من الأمطار في أجزاء من وسط وشرق وشمال السعودية نتيجة لبقايا حالة عدم الاستقرار والتي أثرت خلال الأيام الماضية، على أن تنحسر اعتباراً من مساء يوم الأحد والاثنين بمشيئة الله، كما ترتفع درجات الحرارة في وسط وجنوب غرب المملكة لتصل الى مُنتصف الثلاثين درجة مئوية خاصة في منتصف الأسبوع ويسود طقس حار في مختلف المناطق خلال ساعات النهار بينما يكون لطيفاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر بمشيئة الله.

كما تهب رياح غربية نشطة السرعة على مناطق جنوب غرب المملكة بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في باقي المناطق قد تثير الغبار في أجزاء محدودة منها ، وخلال يومي الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذلك تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء من وسط وشمال المملكة قد تطال شمال المنطقة الشرقية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال نهاية الأسبوع لتقترب من الأربعين مئوية في أجزاء واسعة من وسط وجنوب غرب المملكة بما فيها العاصمة الرياض ، مكة المكرمة وأجزاء من جنوب المنطقة الشرقية .

ولا يُتوقع خلال هذا الأسبوع أن تشهد المملكة أية حالة جوية رئيسية باستثناء بعض الهطولات المطرية وفي أجزاء محدودة من شمال ، وسط وجنوب المملكة.