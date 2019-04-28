الان تتابع “الغذاء والدواء” تشدد على مراكز توزيع الأغذية بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أهابت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بجميع مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة نشاط لمستودع أغذية قبل تاريخ 6/10/1440 هجريًا. وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها ستطبق لائحة المخالفات والغرامات الواردة في نظام الغذاء على المستودعات غير الحاصلة على ترخيص الهيئة.

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