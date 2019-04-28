شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي بجامعة جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان اليوم (الأحد) استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة «الماجستير»، والدبلوم العالي، للعام الجامعي القادم 1441/1440 للطلاب والطالبات.

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وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي بن حسين الصميلي أن البرامج المقدمة هذا العام تشمل عدد من التخصصات التي يتم القبول فيها للمرة الأولى، ومنها الماجستير في تخصص علم نفس الإدمان الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة والعالم العربي، وتم تصنيفه من قبل وزارة الخدمة المدنية وتتم الدراسة فيه بمسار المقررات والمشروع البحثي، ويهدف إلى إعداد الكوارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الوقاية والتوعية من الإدمان والعلاج والتأهيل السلوكي للدارسين والدارسات وتمكينهم التعامل مع حالات الإدمان المتعددة.

وبين أن برامج الماجستير شملت تخصصات التربية البدنية، وتقنيات التعليم، وعلم نفس الإدمان، والدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، إلى جانب برامج الماجستير في اللغة الإنجليزية تخصص اللغويات بمسار المقررات والرسالة العلمية، وفي اللغويات مسار المقررات والمشرع البحثي، والتفسير وعلوم القرآن مسار المقررات والرسالة العلمية، والفقه مسار المقررات والرسالة العلمية.

وأكد الدكتور الصميلي أن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، مضيفاً أنه يمكن الدخول لموقع عمادة الدراسات العليا ومعرفة البرامج المتاحة والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة على الرابط: http://deanships.jazanu.edu.sa/dgs/Pages/Default.aspx.