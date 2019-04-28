شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: نزع 2321 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الرابع من أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019، من انتزاع 24 لغماً مضاداً للأفراد، و1018 لغماً مضاداً للآليات و197 عبوة ناسفة و1082 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 2321 لغماً.

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يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 63.719 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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