شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الملتقى العلمي الرابع في إدارة الأزمات والكوارث بجامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

برعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تنظم كلية علوم الأرض غدا (الاثنين) الملتقى العلمي الرابع لإدارة الازمات والكوارث، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.‬

وأوضح عميد كلية علوم الأرض الأستاذ الدكتور عمار بن عبدالمنعم أمين أن الملتقى سيشهد تقديم 3 محاضرات رئيسية يقدمها عدد من المسؤولين والقياديين في الدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، تناقش عددا من المواضيع المهمة في مجال إدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى ذلك تقوم نخبة مختارة من طلاب خريجي دفعة هذا العام من برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث باستعراض أبحاث تخرجهم وتقديم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها أبحاثهم العلمية في هذا المجال.

وأوضح العميد أن كلية علوم الأرض أصبحت من الكليات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط؛ كونها تقدم برامج تعليمية مميزة في مجال دراسات وأبحاث علوم الأرض والمخاطر الطبيعية، مشيرا إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي من أقدم واعرق الجمعيات الجيولوجية في العالم، وهي الجمعية الجيولوجية البريطانية التي منحت الكلية الاعتماد قبل أكثر من 11 سنة وأصبحت كلية علوم الأرض إحدى الجهات المعتمدة لدى الجمعية البريطانية للمشاركة معها في تقييم موسسات تعلمية في مجال علوم الأرض، وبفضل الله أصبح خريجو الكلية يضاهون وينافسون على أفضل الوظائف، سواء الحكومية أو في كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال علوم الأرض واستكشاف ثرواتها البترولية والتعدينية بل إننا أصبحنا نتلقى طلبات من شركات عالمية في مجال البترول تطلب بيانات لطلاب الكلية الخريجين للتواصل معهم وتوظيفهم.

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المحاضرات العلمية في الملتقى

ويقدم المحاضرة الأولى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ‪ اللواء سالم بن مرزوق المطرفي بعنوان «الحماية المدنية أثناء إدارة الأزمات والكوارث»، إذ سيقدم تعريفا عن الكوارث وكيفية الاستجابة لمخاطر الكوارث وتقسيمات الكوارث وخصائصها و ‬نماذج لكوارث متنوعة محليا وإقليميا وعالميا، وكيفية الاستعداد لمواجهة الكوارث.

ويقدم المحاضرة الثانية نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد بن محمد الأنصاري، وتحمل عنوان «العناية بالبيئة أثناء إدارة الأزمات والكوارث» حيث يقدم نبذة عن المخاطر الطبيعية وأمثلة لبعض الكوارث بالمملكة، يوضح خلالها أهمية الاهتمام بالبيئة أثناء الأزمات والكوارث.

ويقدم المحاضرة الثالثة مساعد مدير إدارة الشؤون الإسعافية بالهيئة العامة للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة هيثم بن محمد مليباري، وتحمل عنوان «الدور التكاملي لهيئة الهلال الأحمر في إدارة الأزمات والكوارث»، يبين فيها دور هيئة الهلال الأحمر وفق النظام الأساسي له، وسيتحدث عن دور هيئة الهلال الأحمر والخطة الوطنية للكوارث والمهمات الرئيسية لهيئة الهلال الأحمر وعمليات الإغاثة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر وبرنامج إعادة الروابط العائلية، والخدمات الإسعافية أثناء الأزمات والكوارث.

كما يشهد الملتقى تقديم أربع محاضرات علمية لمجموعة مختارة من الطلاب الخريجين هذا العام في برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث، إذ سيقدم المحاضرة الأولى الطالب عبدالهادي علي الشهراني من المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، يتحدث فيها عن موضوع أهمية فاعلية أنظمة السلامة والوقاية من الحريق في المباني أثناء إدارة الأزمات والكوارث، فيما يقدم المحاضرة الثانية الطالب عبدالله بن سلطان المطيري من الهيئة العامة للهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، ويتحدث فيها عن موضوع ‬العلاقة بين الأزمات والشائعات «دراسة ميدانية عن الأزمة الاقتصادية ودرجة الوعي لدى المواطنين بحقيقة الشائعات التي تتبعها»، ويقدم المحاضرة الثالثة الطالب بندر بن خالد القليطي من هيئة المساحة السعودية ويتحدث فيها عن موضوع إدارة الأزمات في المناجم، ويقدم المحاضرة الرابعة الطالب محمد عبداللطيف بديوي من شركة بي آي إيه سيستمز، ويتحدث فيها عن موضوع إدارة كوارث تلوث المياه الناجمة عن تسرب الوقود أثناء عمليات النقل البحري، وذلك من خلال ‬دراسة مسحية على ناقلات الوقود عبر البحر من موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر.