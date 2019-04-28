شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» لمستودعات الأغذية: ترخيص مزاولة النشاط قبل 6 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة حصول جميع مستودعات ومراكز توزيع الأغذية على ترخيص مزاولة نشاط لمستودع أغذية قبل تاريخ 1440/10/6. وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق لائحة المخالفات والغرامات الواردة في نظام الغذاء على المستودعات غير الحاصلة على ترخيص الهيئة.



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