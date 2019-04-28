«وكالة المسجد النبوي»: إصدار 1700 تصريح لمقدمي خدمات السفر الرمضانية

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أصدرت وكالة المسجد النبوي الشريف 1700 تصريح لمقدمي خدمات السفر الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح وكيل شؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضيري، خلال اللقاء الذي جمع الإعلاميين اليوم (الأحد) في مقر الوكالة، أن هناك بطاقات تعريفية مخصصة وزي موحد لمقدم الخدمة السفر الرمضانية في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى ن الوكالة ستفتح التسجيل لطلب الاعتكاف يوم 25 خلال الشهر الجاري، حيث خصص سطح المسجد النبوي الشريف للاعتكاف، مما خصصت أساور توضع على يد كل معكتف.



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