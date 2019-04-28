شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تنفي خبراً يزعم استثمار الفيصل في شركة تداول كبرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفت إمارة منطقة مكة المكرمة صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية، عن استثمار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى، وحمل عنوان «كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان». وأوضحت إمارة مكة عبر تغريدة في حسابها بـ«تويتر» اليوم (الأحد) أن الأمير خالد الفيصل لم يُدلِ بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص.



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