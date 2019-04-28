وزير العمل يدشّن الموقع الالكتروني " للسلامة والصحة المهنية "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ،الموقع الالكتروني للسلامة والصحة المهنية ، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وذلك خلال مؤتمر السلامة والصحة المهنية للعام 1440هـ الذي نظمته الوزارة اليوم بالرياض بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية .

وأكد المهندس الراجحي أهميةِ رفعِ التوعيةِ بمفهومِ السلامةِ والصحةِ في بيئةِ العملِ، ونشر ثقافةِ الوقايةِ، بما يُسهمُ في تعزيزِ حمايةِ سلامةِ وصحةِ العاملينَ والحفاظ على الممتلكاتِ والبيئةِ، مشيراً إلى أنه ينعكسُ إيجاباً على خفضِ تكاليفِ إصاباتِ العملِ، وتعزيز كفاءةِ المنشآتِ.

وأكد معاليه أن مفهومَ بيئةِ العملِ يتعَدَّى الأمورَ التوعويةَ والتنظيميةَ المحيطةَ بالعاملينَ في بيئةِ العملِ، مبيناً أن الوزارةُ قامت بوضعِ إطارٍ أشملَ يتكوَّنُ مِن عدةِ ركائز استراتيجية جميعها تَسعى إلى تعزيزِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، من خِلالِ (البرنامجِ الوطني الاستراتيجي للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ)، الَّذي يُعدُ أحدَ مبادراتِ الوزارةِ في برنامجِ التحوّلِ الوطني 2020، أحد برامجِ رؤيةِ المملكةِ 2030، من أجلِ التأثيرِ الإيجابي في بيئةِ العملِ بشكلٍ شموليٍّ.

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وأشار إلى أن البرنامجُ الوطنيُّ الاستراتيجيُّ للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ يرتكز على أربعِ ركائزَ رئيسيةٍ هي: تعزيزُ التوعيةِ ونشر ثقافةِ الوقايةِ، وتعزيزُ تواجدِ الكوادرِ الوطنيةِ والبنيةِ التحتيةِ للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتعزيزُ التشريعاتِ والأنظمةِ وتعزيزُ تفتيشِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتسجيل الإصاباتِ والتحقيقِ في حوادثِ العملِ.

وشدد المهندس الراجحي على أنَّ المنشآتِ شريكٌ لَها في تحقيقِ النجاحِ، من خلال دور أصحابِ العملِ والعاملينَ المهم في المساهمةِ في تَطبيقِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، كما يعد دوراً جوهرياً يجعلُ من جهودِ الوزارةِ في هذا المجالِ واقعاً ملمُوساً .

عقب ذلك افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المعرض المصاحب الذي شارك فيه عددٍ من المنشآت الخاصة والجهات الحكومية .

ويتضمن المؤتمر مجموعة من جلسات الحوار وورش عمل ناقشت السلامة والصحة المهنية في العمل.

وفي الختام كرم معاليه المشاركين بالمؤتمر من الجهات الحكومية والمنشآت .