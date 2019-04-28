السعودية | الغذاء والدواء تستدعي مسوقة بسبب إعلان خادش للحياء

شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تستدعي مسوقة بسبب إعلان خادش للحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عن ملاحقة امرأة تسوق إعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، بسبب إعلان مخل احتوى ألفاظاً وإيحاءات خادشة للحياء مما أثار الرأي العام حيال ذلك.

وقالت "الغذاء والدواء" على حسابها في "تويتر": إنها ستتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي، بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

وأظهر الفيديو إيحاءات غير أخلاقية، فضلاً عن الألفاظ الخادشة للحياء، في الوقت الذي دشن نشطاء منصات التواصل وسماً عبروا خلاله عن استيائهم من تصريحاتها التي اتصفت بالجرأة والعيب الاجتماعي.