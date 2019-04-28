دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إمارة مكة تكشف حقيقة استثمار خالد الفيصل في شركة تداول كبرى نفت إمارة مكة صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية عن استثمار أمير مكة الأمير خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى، والذي حمل عنوان «كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان». وأكدت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل لم يُدل بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص. شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كيف اخترعت سترات القفز المظلي الحر؟ القفز بسترات القفز المظلي الحر تعتبر من أكثر الرياضات خطورة على الإطلاق، جاري كوسما وهو مخترع هذه السترات يقول إنه يمكن ممارسة هذه الرياضة بآمان رغم المخاطر المصاحبة لها بي بي سي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.