“استعلم” رابط نظام نور معرفة نتائج الطلاب 1440 هـ EduWave برقم الهوية الوطنية لمدارس...

يتواصل البحث عن نتائج اختبارات الطلاب 1440 -2019 الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور للمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعد نهاية امتحانات الطلاب مباشرة، حيث تقوم كل مدرسة بمواصلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورفعها عبر رابط موقع نظام نور، لتكون متاحة أون لاين خلال حساب الطالب عبر نظام نور برقم الهوية أو بيانات المستخدم.

نظام نور

تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بتطوير نظام نور الإلكتروني، ليصبح جزء من الخطة التطورية التي تسعى المملكة السعودية للوصول إليها مستقبلاً، حيث باتت نتائج الطلاب يمكن الوصول إليها بمنتهى السهولة فقط من خلال تسجيل الدخول على نظام نور برقم الهوية الوطنية والذهاب لإشعار نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث تصبح النتيجة في حساب الطالب ببيان الدرجات بالكامل.

نظام نور برقم الهوية فقط

يمتلك كل طالب مقيد بمدرسة في المملكة السعودية حساب عبر برنامج نظام نور لتسجيل الدخول من خلاله، ومتابعة سير العملية الدراسية طوال العام، ويتم تسليم الطالب بيانات تسجيل الدخول من قبل مدير المدرسة وهي تكون عباراة عن “اسم المستخدم”، “كلمة المرور” وذلك لإدخالها في كل مرة يريد دخول حسابه الشخصي على نظام نور لمعرفة النتائج أو مدة الغياب أو غيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة من خلال برنامج نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول لنظام نور برقم الهوية فقط في حال نسيان ييانات المستخدم بات متاح منذ سنوات لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وهذه الطريقة من تسجيل الدخول لا تتطلب منك سوى رقم الهوية الوطنية فقط وإدخال رمز التحقق الموجود بالصورة أدناه عند تسجيل الدخول.

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خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور

تسجيل الدخول عبر رابط نظام نور

الذهاب إلى خيار “ هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم “

“ ادخل رقم الهوية الوطنية لولي الأمر، ثم رمز التحقق

لولي الأمر، ثم ادخل على تبويب نتيجة الفصل الدراسي الأول

يذكر أن نتائج المرحلة المتوسطة لنظام نور لجميع المدارس قد ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، وينتظر ظهور نتائج المرحلة الثانوية.

وتم الإعلان عن موعد إجازة منتصف العام الدراسي في المملكة، حيث ستكون عقب نهاية امتحانات المرحلة الثانوية مباشرة يوم 27 من ديسمبر الحالي الموافق 20-4-1440 هجرياً.

وأكدت وزارة التعليم بالمملكة على جميع المصححين في كل المدارس بضرورة تحري الدقة أثناء أعمال تصحيح أوراق الإجابة قبيل إضافة النتائج إلكترونياً للطلاب، وبعد ظهور بعض النتائج في الساعات الماضية، يترقب الطلاب صدور كافة نالنتائج الأخرى من خلال موقع نور عبر الانترنت للاستعلام عنها.