موقع نور استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

موقع نور المركزي استعلام نتائج الطلاب 1440 لاستخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني بجمع المحافظات السعودية، من رابط نظام نور برقم السجل المدني وكلمة التحقق، أو نظام نور بالهوية الوطنية فقط، في نتائج الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، ضمن نتائج الاختبارات النهائية من العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠ بمدارس التعليم، والتي أوشكت على الظهور بعد انتهاء أعمال الرصد.

استعلام نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ستكون خلال ساعات، فور انتهاء الاختبارات لجميع صفوف المرحلة الدراسية، وسيكون من طرق الاستعلام عن النتائج، زيارة موقع نور برقم الهوية ورمز التحقق، أو الدخول على نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق، وهو الرابط المنتظر تفعيله للاستعلام اشعار درجات الفصل واستخراج شهادات الطلاب بدون خطوات التسجيل من حساب ولي أمر.

رابط موقع نور برقم الهوية

ينتظر أولياء الأمور ظهور النتائج النهائية في الفصل الدراسي الثاني، وستعلن وزارة التعليم السعودية عن موعد فتح رابط نظام نور noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx اشعار درجات الفصل، أو اشعار بنتيجة طالب، وتلك الخدمات لها خطوات تنفيذها حيث أن رابط موقع نور بالسجل المدني ورقم التحقق، سيوفر شهادات الطلاب بدون خطوات البحث المنصوص عليها في رابط نظام نور من حساب ولي أمر طالب، بعد الدخول على التقارير.

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور متابعة ما يتم اعتماد من نتائج رسميا، لاستخراج الدرجات تصدير كشف النتيجة من بوابة تقارير الطالب ثم استعلام اشعار درجات الفصل.