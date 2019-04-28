نظام نور برقم الهوية فقط الفصل الدراسي الثاني| نتائج الطلاب 1440 Final المرحلة الابتدائية والمتوسطة...

أصبح اعلان نظام نور برقم الهوية فقط لنتائج الطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية محل انتظار الجميع من أولياء الأمور والطلاب والاستعلام عنها عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة حيث اعتاد الجميع على معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال البرنامج في السنوات الماضية فالنظام يهدف دائما لتوفير سبل الراحة والاسراع من عملية رصد درجات الاختبارات وعرضها فور الانتهاء منها بكل سهولة ويسر.

نظام نور برقم الهوية فقط 1440

وقد بدأ طلاب المراحل المختلفة الاختبارات يوم الأحد من الأسبوع الماضي فطلاب المرحلة المتوسطة قاموا بأداء اختبار مادة الرياضيات في الفترة الأولى بينما اختلفت الفترة الثانية فطلاب الصف الاول قاموا بآداء اختبار التفسير، بينما أدى طلاب الصف الثاني الحاسب الآلي، بينما كان طلاب الثالث متوسط يؤدون اختبار الفقه.

نظام نور لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني

يوفر نظام نور عدة خدمات اضافية شاملة فهو نظام وضع خصيصا للارتقاء الكامل بالمنظومة التعليمية، فحركات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يتم الاستعلام عنها من خلال النظام، وقد أطلق البرنامج رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول مباشرة بدون الحاجة لكلمة مرور من هنا “نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق” فما عليك إلا ادخال رقم الهوية أو السجل المدني متبعوعا برمز التحقق والذي يتغير تلقائيا كاختبار أمني وتظهر لك النتيجة.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

ويمكنكم الولوج للنظام الرئيسي “هنا” والذي يوفر من خلاله دوما إشعار الدرجات للاختبارات الشهرية الدورية وإشعار درجات الفصل الدراسي الأول والثاني ومتابعة نسب الغياب عن طريق تسجيل الدخول بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ادخالها في التسجيل في النظام للمرة الأولى.

اشعار درجات الفصل الثاني

تحديث: أنهى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية الأسبوع الأول من الاختبارات وبات موعد إجازة منتصف العام قريبا حيث تشكل الاختبارات نوعا من الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء أمورهم ولذلك فان وزارة التعليم تحرص دائما على امداد الطلاب وولى الأمر بالنصائح الخاصة لمناخ أفضل في هذه الفترة من العام.

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تحديث الأحد: اقتربت اختبارات منتصف العام “الفصل الدراسي الأول” على الانتهاء حيث لم يتبقى إلا أيام معدودة ثم تعلن نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية كاملة على موقع نظام نور برقم الهوية وعلى حساب ولى الأمر بالبرنامج.

تحديث مساء الاثنين: انتهت اليوم اختبارات النصف الأول من العام 1440ه-2018م “الفصل الدراسي الأول” في بعض المدارس المتوسطة والثانوية وتم الاعلان عن نتائج الطلاب على نظام نور بالطريقة العادية “من حساب ولي الأمر”، وفي حالة عدم تذكر الرقم السري يمكنك اعدة ضبطه من”نسيت كلمة المرور” أو الرجوع للمدرسة، وسيتم تفعيل رابط الاستعلام على نظام نور برقم الهوية فقط لاحقا بعد الانتهاء من ادخال الدرجات في جميع المدارس من قائد النظام فور انتهاء الامتحانات وانتهاء التصحيح وسيتم التنبيه إلى ذلك.

تحديث الثلاثاء: أنهت جميع المدارس اليوم الاختبارات النظرية ليتحصل الطلاب على إجازة منتصف العام في انتظار اعلان النتائج بعد قليل.

تحديث: تم تفعيل رابط الاستعلام عن اشعار الفصل الأول نظام نور برقم الهوية فقط وهو ما كان ينتظره الجميع حيث أعلن مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم عبر تويتر معربًا عن مبارة وزارة التعليم للطلاب واتاحة النتيجة للمدارس التي أغلقت الرصد .. وتقدم أسرة موقع “عرب فور نيوز” التهاني للطلاب المتفوقين.

تحديث الفصل الدراسي الثاني: أوشك جميع الكلاب والطالبات في أرجاء المملكة من الانتهاء من الاختبارات ورفع نتائجها على موقع نور خلال أيام قليلة حيث تبدأ أجازة آخر العام قبل بداية شهر رمضان.