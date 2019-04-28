، "تراحم" تنجح في إطلاق 5 من سجناء الديون بجازان ،

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بمبادرة كريمة من فاعل خير بمدينة الرياض، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الأحد، في تفريج كربة خمسة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان، وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وقال رئيس اللجنة، علي بن موسى زعلة، إنه تم رصد الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المنطقة.
وأضاف: بعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع المتبرع المعروف بدعمه لأنشطة وبرامج اللجنة، والذي بادر بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي واحد وتسعين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرين ريالاً، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم.
"تراحم" تنجح في إطلاق 5 من سجناء الديون بجازانمحمد المواسي الخليج 365 2019-04-28
بمبادرة كريمة من فاعل خير بمدينة الرياض، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الأحد، في تفريج كربة خمسة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان، وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وقال رئيس اللجنة، علي بن موسى زعلة، إنه تم رصد الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المنطقة.
وأضاف: بعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع المتبرع المعروف بدعمه لأنشطة وبرامج اللجنة، والذي بادر بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي واحد وتسعين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرين ريالاً، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
04:25 PM
بمبادرة من فاعل خير بالرياض
بمبادرة كريمة من فاعل خير بمدينة الرياض، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، اليوم الأحد، في تفريج كربة خمسة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان، وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.
وقال رئيس اللجنة، علي بن موسى زعلة، إنه تم رصد الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المنطقة.
وأضاف: بعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع المتبرع المعروف بدعمه لأنشطة وبرامج اللجنة، والذي بادر بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي واحد وتسعين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرين ريالاً، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم.
، "تراحم" تنجح في إطلاق 5 من سجناء الديون بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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