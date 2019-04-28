، جلسة مباحثات في الرياض تجمع "الجبير" مع وزير خارجية اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وآفاق الشراكة

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.