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عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.
جلسة مباحثات في الرياض تجمع "الجبير" مع وزير خارجية اليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-28
عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
04:18 PM
بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وآفاق الشراكة
عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.
، جلسة مباحثات في الرياض تجمع "الجبير" مع وزير خارجية اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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