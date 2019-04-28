، نائب وزير الشؤون الإسلامية: حادثة الزلفي اعتداء آثم دفع الله شره ،

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استنكر نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مركز مباحث الزلفي يوم الأحد الماضي، مؤكداً أن قيادة المملكة تعمل ليل نهار على إبلاغ دعوة الإسلام.
وأضاف: لذلك رأينا هذا التمكين العظيم، والدفع عن هذه البلاد من مكر أهل الفساد كما مكر الذين من قبلهم، ووقى الله هذه البلاد قادتها وشعبها شرهم وكيدهم، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ"، وقال عزو جل: "وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" .
وأكد "بن سعيد" أن الهجوم على مقر جهاز المباحث العامة في محافظة الزلفي جاء امتداداً للعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن المجتمع السعودي، فكم كُيد لهذه البلاد وخرجت سالمة غانمة منتصرة، وكم كيد لرجال أمنها فأعزهم الله ونصرهم وكُيد للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فرد الله كيدهم في نحورهم ومنها مما جرى الأسبوع الماضي من عمل إرهابي في محافظة الزلفي قُتل فيه الإرهابيون الأربعة بتوفيق الله عزو جل، وهوما يؤكد مدى جاهزية رجال أمننا الأبطال في محاربة هذه الفئة الضالة التي سعت في الأرض الفساد.
نوه "بن سعيد" بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ، وما تقوم به الأجهزة الأمنية كافة لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاؤها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
نائب وزير الشؤون الإسلامية: حادثة الزلفي اعتداء آثم دفع الله شرهعبدالله العنزي الخليج 365 2019-04-28
استنكر نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مركز مباحث الزلفي يوم الأحد الماضي، مؤكداً أن قيادة المملكة تعمل ليل نهار على إبلاغ دعوة الإسلام.
وأضاف: لذلك رأينا هذا التمكين العظيم، والدفع عن هذه البلاد من مكر أهل الفساد كما مكر الذين من قبلهم، ووقى الله هذه البلاد قادتها وشعبها شرهم وكيدهم، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ"، وقال عزو جل: "وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" .
وأكد "بن سعيد" أن الهجوم على مقر جهاز المباحث العامة في محافظة الزلفي جاء امتداداً للعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن المجتمع السعودي، فكم كُيد لهذه البلاد وخرجت سالمة غانمة منتصرة، وكم كيد لرجال أمنها فأعزهم الله ونصرهم وكُيد للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فرد الله كيدهم في نحورهم ومنها مما جرى الأسبوع الماضي من عمل إرهابي في محافظة الزلفي قُتل فيه الإرهابيون الأربعة بتوفيق الله عزو جل، وهوما يؤكد مدى جاهزية رجال أمننا الأبطال في محاربة هذه الفئة الضالة التي سعت في الأرض الفساد.
نوه "بن سعيد" بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ، وما تقوم به الأجهزة الأمنية كافة لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاؤها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
04:02 PM
مرجحًا ذلك بفضل دعوة الإسلام النقية التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة
استنكر نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مركز مباحث الزلفي يوم الأحد الماضي، مؤكداً أن قيادة المملكة تعمل ليل نهار على إبلاغ دعوة الإسلام.
وأضاف: لذلك رأينا هذا التمكين العظيم، والدفع عن هذه البلاد من مكر أهل الفساد كما مكر الذين من قبلهم، ووقى الله هذه البلاد قادتها وشعبها شرهم وكيدهم، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ"، وقال عزو جل: "وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" .
وأكد "بن سعيد" أن الهجوم على مقر جهاز المباحث العامة في محافظة الزلفي جاء امتداداً للعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن المجتمع السعودي، فكم كُيد لهذه البلاد وخرجت سالمة غانمة منتصرة، وكم كيد لرجال أمنها فأعزهم الله ونصرهم وكُيد للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فرد الله كيدهم في نحورهم ومنها مما جرى الأسبوع الماضي من عمل إرهابي في محافظة الزلفي قُتل فيه الإرهابيون الأربعة بتوفيق الله عزو جل، وهوما يؤكد مدى جاهزية رجال أمننا الأبطال في محاربة هذه الفئة الضالة التي سعت في الأرض الفساد.
نوه "بن سعيد" بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ، وما تقوم به الأجهزة الأمنية كافة لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاؤها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
، نائب وزير الشؤون الإسلامية: حادثة الزلفي اعتداء آثم دفع الله شره ،
المصدر : الخليج 365
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