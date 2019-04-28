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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019م، من انتزاع "24" لغماً مضاداً للأفراد ، و"1,018" لغماً مضاداً للآليات و"197" عبوة ناسفة و"1,082." ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه "2,321" لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع "63,719" لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
"مسام": انتزاع ٢٤ لغمًا مضادًا للأفراد خلال الأسبوع الرابع من أبريلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-28
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019م، من انتزاع "24" لغماً مضاداً للأفراد ، و"1,018" لغماً مضاداً للآليات و"197" عبوة ناسفة و"1,082." ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه "2,321" لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع "63,719" لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
03:54 PM
زرعتها ميليشيا الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت بطرق مختلفة
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019م، من انتزاع "24" لغماً مضاداً للأفراد ، و"1,018" لغماً مضاداً للآليات و"197" عبوة ناسفة و"1,082." ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه "2,321" لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع "63,719" لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
، "مسام": انتزاع ٢٤ لغمًا مضادًا للأفراد خلال الأسبوع الرابع من أبريل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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