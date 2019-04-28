- 1/2
- 2/2
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة والنصف ظهراً وتتواصل حتى الحادية عشرة مساءً.
وتشمل: الدوادمي، وعفيف، والحوميات، والقويعية، والمزاحمية، وشقراء، وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض.
تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للحادية عشرة مساءًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة والنصف ظهراً وتتواصل حتى الحادية عشرة مساءً.
وتشمل: الدوادمي، وعفيف، والحوميات، والقويعية، والمزاحمية، وشقراء، وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
03:47 PM
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة والنصف ظهراً وتتواصل حتى الحادية عشرة مساءً.
وتشمل: الدوادمي، وعفيف، والحوميات، والقويعية، والمزاحمية، وشقراء، وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض.
، تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للحادية عشرة مساءً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للحادية عشرة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.