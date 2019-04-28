، تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للحادية عشرة مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة والنصف ظهراً وتتواصل حتى الحادية عشرة مساءً.

وتشمل: الدوادمي، وعفيف، والحوميات، والقويعية، والمزاحمية، وشقراء، وتمتد إلى أجزاء من العاصمة الرياض.