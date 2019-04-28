، إسرائيل تفرج عن أسيرين مقابل استعادة رفات جندي من سوريا ،

أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) سراح أسيرين وأعادتهما إلى سوريا، فيما وصفه النظام السوري بأنه عملية تبادل بوساطة روسية بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.
وسلمت روسيا، وفقًا لـ"فرانس برس" الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل، الذي فقد إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية.
من جهته، أشارت هيئة السجون الإسرائيلية إلى أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل.
وأضافت أن "خميس" من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، و"الطويل" من قرية حضر الدرزية السورية.
وبينت "الهيئة" أن "خميس" عضو في حركة فتح الفلسطينية وسُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، فيما سجن "الطويل عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات" على حد وصفها.
إسرائيل تفرج عن أسيرين مقابل استعادة رفات جندي من سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) سراح أسيرين وأعادتهما إلى سوريا، فيما وصفه النظام السوري بأنه عملية تبادل بوساطة روسية بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.
وسلمت روسيا، وفقًا لـ"فرانس برس" الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل، الذي فقد إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية.
من جهته، أشارت هيئة السجون الإسرائيلية إلى أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل.
وأضافت أن "خميس" من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، و"الطويل" من قرية حضر الدرزية السورية.
وبينت "الهيئة" أن "خميس" عضو في حركة فتح الفلسطينية وسُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، فيما سجن "الطويل عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات" على حد وصفها.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
04:05 PM
أحدهما فلسطيني سُجن في 2005
أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) سراح أسيرين وأعادتهما إلى سوريا، فيما وصفه النظام السوري بأنه عملية تبادل بوساطة روسية بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.
وسلمت روسيا، وفقًا لـ"فرانس برس" الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل، الذي فقد إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية.
من جهته، أشارت هيئة السجون الإسرائيلية إلى أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل.
وأضافت أن "خميس" من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، و"الطويل" من قرية حضر الدرزية السورية.
وبينت "الهيئة" أن "خميس" عضو في حركة فتح الفلسطينية وسُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، فيما سجن "الطويل عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات" على حد وصفها.
، إسرائيل تفرج عن أسيرين مقابل استعادة رفات جندي من سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفرج عن أسيرين مقابل استعادة رفات جندي من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.