، إسرائيل تفرج عن أسيرين مقابل استعادة رفات جندي من سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما فلسطيني سُجن في 2005

أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) سراح أسيرين وأعادتهما إلى سوريا، فيما وصفه النظام السوري بأنه عملية تبادل بوساطة روسية بعد أن استعادت إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة.

وسلمت روسيا، وفقًا لـ"فرانس برس" الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل، الذي فقد إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين في معركة بالدبابات عام 1982 مع قوات سورية في لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نقل الأسيرين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معبر القنيطرة على خط الهدنة مع هضبة الجولان السورية.

من جهته، أشارت هيئة السجون الإسرائيلية إلى أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل.

وأضافت أن "خميس" من مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، و"الطويل" من قرية حضر الدرزية السورية.

وبينت "الهيئة" أن "خميس" عضو في حركة فتح الفلسطينية وسُجن عام 2005 بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، فيما سجن "الطويل عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات" على حد وصفها.