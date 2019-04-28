، أمريكي يفتح النار على "كنيس".. وتعطّل سلاحه يمنع وقوع مجزرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهجوم مستوحى من اعتداء نيوزيلندا

قتل شخص في التاسعة عشرة من العمر معاد للسامية والإسلام، امرأة وجرح ثلاثة رجال أحدهم حاخام، عندما فتح نيران رشاشه في كنيس بالقرب من مدينة سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة المحلية أن مطلق النار جرى توقيفه، ويدعى جون تي أرنست، ولم يكن معروفاً من قبل للشرطة.

من جهتها، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "أرنست" أعلن على الإنترنت نيته قتل يهود.

من جانبه، بيّن المسؤول في شرطة منطقة سان دييغو بيل غور، في مؤتمر صحافي، أن الجريح الذي توفي امرأة تبلغ من العمر ستين عاماً، والجرحى هم: قاصرة، وحاخام، ورجل في الرابعة والثلاثين من العمر.

وأفاد بأن المهاجم دخل إلى كنيس شاباد بينما كان نحو مائة مصلٍّ متجمعين، وأنه أطلق النار من سلاح تعطّل، وهذا ما يفسر عدد الضحايا القليل.

وقال "غور": "لدينا نسخ من منشورات مطلق النار على شبكات التواصل الاجتماعي ورسالته المفتوحة، وسندرسها؛ للتأكد من صحتها، ونعرف ما يمكن أن تقدمه للتحقيق".

ويكشف النص الذي ذكرت وسائل الإعلام أن "أرنست" كتبه، أن الرجل استوحى هجومه من برنت تارانت الأسترالي الذي يؤمن بتفوّق العرق الأبيض وقتل خمسين شخصاً في هجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي.

ويتبنى مطلق النار في النص أيضاً إحراق مسجد في كاليفورنيا بعد أسبوع من هجمات كرايست تشرش.

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم، الذي وقع في اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي في مدينة باواي، التي تضم خمسين ألف نسمة، وهو يأتي بعد ستة أشهر تماماً من الهجوم، الذي أودى بحياة أحد عشر شخصاً في كنيس بيتسبرغ.