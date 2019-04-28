، "أبوظبي للتنمية" يودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني ،

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها السعودية والإمارات للخرطوم

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم؛ وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

‎ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها السعودية والإمارات للسودان والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي؛ لدعم الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

‎ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الإماراتي محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

‎وبهذه المناسبة، أكد السويدي أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي بتوجيهات كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات -حفظه الله- والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

وذكر "السويدي" أن الصندوق موّل العديد من المشاريع الاستراتيجية في السودان، والتي تركت تأثيراً مباشراً على أفراد المجتمع السوداني، وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

‎من جانبها، أشادت آمنة ميرغني حسن التوم، بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكدةً تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.