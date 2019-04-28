شاهد: صور نادرة للملك سعود في بزته العسكرية

نشر حساب الملك سعود رحمه الله على موقع ” تويتر ” ، صورا نادرة له في بزته العسكرية عندما كان القائد الأعلى للجيش.

ومن بين الصور المنشورة صورة الجيش النظامي في ١٩٥٤ ، و الطيران، و القوات المدرعة، وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث حققت مشاهدات عالية. وأثارت صور الملك سعود رحمه الله إعجاب رواد السوشيال ميديا، واصفين الصور بالرائعة.