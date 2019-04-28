الدفاع المدني يفتح باب الترشح للتطوع خلال موسم الحج المقبل

أعلنت إدارة الدفاع المدني بالمملكة، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح للتطوع خلال موسم الحج لعام 1440هـ، في المشاعر المقدسة؛ بدءًا من يوم الخميس 20 شعبان، وحتى السبت 20 رمضان.

وعن الشروط المطلوب توافرها في المتطوعين، قالت إدارة الدفاع المدني، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يجب الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية، مع تلبية النداء في أسرع وقت، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إلى المتطوع، وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر، مشددة على الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل المكلف به المتطوع.

وأكدت الإدارة على الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام المتطوع لرؤسائه وزملائه، مع إشعار الجهة المختصة عن أي تغييرات تطرأ على عنوان عمل المتطوع أو سكنه، مشيرة إلى أن التطوع يكون لمدة لا تقل عن سنه تُجدد حسب رغبة المتطوع، مشددة على المحافظة على العُهد المسلَمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها، مع ضمان إعادتها عند ترك العمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه، وإلا تلحقه المسؤولية .

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وأكدت الإدارة على عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل التطوعي.

وفي شأن التعريف بأعمال الدفاع المدني، التي سيقوم بها المتطوع، أوضحت الإدارة، أنها جميع الاجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض، وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المناطق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث .

وفي شأن جهات التطوع، أوضحت أنها الجهات الحكومية المصرَح لها وفق اختصاصات أو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم، مشيرة إلى أن المتطوع هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والإغاثة في الداخل والخارج، مبديًا رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض من قدراته وإمكاناته في خدمة البلاد، والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل، ومتعهدًا ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من الله الأجر والثواب .