إمارة مكة تنفي استثمار خالد الفيصل في شركة تداول كبرى

أكدت أن الأمير لم يدل بأية تصريحات

نفت إمارة مكة صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية عن استثمار أمير مكة الأمير خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى، والذي حمل عنوان «كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان». وأكدت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل لم يُدل بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص.

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