«الإنذار المبكر» ينبّه سكان 4 مناطق من طقس الساعات القادمة

حذّر جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سكان 4 مناطق، من استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، بما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وقال الإنذار المبكر، في تنبيه نشرته هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بـ«تويتر»، إن (عنيزة، بريدة، الرس، البكيرية، المذنب، الصقور، والأجزاء المجاورة) بمنطقة القصيم، تتعرض لهطول الرعدية المستمرة حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على (الرياض، وادي الدواسر، الدوادمي، الخرج، المجمعة، شقراء، القويعية، المزاحمية والأجزاء المجاورة) بمنطقة الرياض، حتى العاشرة من مساء الأحد.

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وأكدت أن (سكاكا، دومة الجندل) وكذلك الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بالجوف، تشهد -في الواحدة من ظهر الأحد حتى السابعة مساءً- نشاطًا في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وحذّرت الهيئة من تعرُض منطقة حائل (بقعاء، الشنان، الغزالة، الشملي) والأجزاء المجاورة لنفس الأحوال الجوية السابقة، من حيث هطول الأمطار الرعدية، والسحب الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية، والتي تنتهي في الثامنة مساء الأحد.

وأشارت الهيئة، إلى أن أجواء المملكة، تتأثر بحالة عدم الاستقرار، موضحة أن توقّعات الخرائط الجوية والرادار، تُظهر أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جويّة بسبب مرور جبهات هوائية متّسعة النطاق قد تغطّي دولًا بكاملها، وهو ما يحدث للمملكة، عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطّي أجواء البلاد بالكامل.