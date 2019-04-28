السعودية اليوم / جامعة حائل تطلق جائزة مدير الجامعة للتميز الإداري



حائل 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أعلنت عمادة الجودة والتطوير في جامعة حائل، عن إطلاق جائزة معالي مدير جامعة حائل للتميز والإبداع الإداري، ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية، خلال الفترة من 28 أبريل 2019 وحتى 4 مايو 2019، بجوائز مالية تصل قيمتها إلى 14 ألف ريال، للموظف والموظفة المتميزة، والإدارة المتميزة لدى شطري الطلاب والطالبات.

وأوضح عميد الجودة والتطوير بالجامعة الدكتور عادل الخليل إن الجائزة سنوية تُمنح على مستوى الجامعة وفقًا لشروط ومعايير محددة ومعلنة تهدف إلى تشجيع الموظفين الإداريين والقيادات الإدارية بالوحدات المختلفة بالجامعة على تبني معايير التميز والإبداع الإداري في كافة المجالات.

كما تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة ومفاهيم التميز والإبداع الإداري بين منسوبي الجامعة، وتقدير الكفاءات المتميزة إداريًا من الموظفين، وتشجيعهم على التنافس الإيجابي، وتحسين إنتاجيتهم لافتاً إلى أنه يمكن إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني

http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Deans/Developmentandquality/Pages/Excellenec.aspx .

// انتهى //

15:44ت م

0147



حائل 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واسأعلنت عمادة الجودة والتطوير في جامعة حائل، عن إطلاق جائزة معالي مدير جامعة حائل للتميز والإبداع الإداري، ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية، خلال الفترة من 28 أبريل 2019 وحتى 4 مايو 2019، بجوائز مالية تصل قيمتها إلى 14 ألف ريال، للموظف والموظفة المتميزة، والإدارة المتميزة لدى شطري الطلاب والطالبات.وأوضح عميد الجودة والتطوير بالجامعة الدكتور عادل الخليل إن الجائزة سنوية تُمنح على مستوى الجامعة وفقًا لشروط ومعايير محددة ومعلنة تهدف إلى تشجيع الموظفين الإداريين والقيادات الإدارية بالوحدات المختلفة بالجامعة على تبني معايير التميز والإبداع الإداري في كافة المجالات.كما تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة ومفاهيم التميز والإبداع الإداري بين منسوبي الجامعة، وتقدير الكفاءات المتميزة إداريًا من الموظفين، وتشجيعهم على التنافس الإيجابي، وتحسين إنتاجيتهم لافتاً إلى أنه يمكن إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وتسجيل البيانات عبر الرابط الآتي:http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Deans/Developmentandquality/Pages/Excellenec.aspx .// انتهى //15:44ت م0147

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