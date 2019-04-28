السعودية اليوم / الأمير تركي بن هذلول يتفقد مشروع إسكان نجران للفلل الجاهزة



نجران 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أن مشروعات الإسكان في المنطقة، تحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمشروع إسكان نجران للفلل الجاهزة، اليوم، حيث اطلع خلالها على نموذج لإحدى الفلل السكنية، وأستمع إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الإسكان بنجران المهندس مانع بن محمد الصقور، الذي أوضح أن مساحة الأرض لوحدة سكنية تبلغ 500 متر مربع، وجرى بناء هذه الوحدة من دورين تتكون من خمس غرف وصالة ومطبخ وثلاث دورات مياه.

وتعرّف سموه خلال جولته على تفاصيل وإحصائيات للوحدات السكنية، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية لمشروع إسكان نجران.

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان واستمرار ها في توفير جملة من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان، مشدداً سموه على ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الخدمية، لضمان وصول الخدمات لمشروعات وزارة الإسكان في المنطقة ومحافظاتها.

//انتهى//

15:31ت م

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نجران 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أن مشروعات الإسكان في المنطقة، تحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمشروع إسكان نجران للفلل الجاهزة، اليوم، حيث اطلع خلالها على نموذج لإحدى الفلل السكنية، وأستمع إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الإسكان بنجران المهندس مانع بن محمد الصقور، الذي أوضح أن مساحة الأرض لوحدة سكنية تبلغ 500 متر مربع، وجرى بناء هذه الوحدة من دورين تتكون من خمس غرف وصالة ومطبخ وثلاث دورات مياه.وتعرّف سموه خلال جولته على تفاصيل وإحصائيات للوحدات السكنية، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية لمشروع إسكان نجران.وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان واستمرار ها في توفير جملة من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان، مشدداً سموه على ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الخدمية، لضمان وصول الخدمات لمشروعات وزارة الإسكان في المنطقة ومحافظاتها.//انتهى//15:31ت م0145

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