السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد موعد التسجيل الالكتروني لمقررات الترم الصيفي



عرعر 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح التسجيل الإلكتروني لمقررات الترم الصيفي لطلاب وطالبات الجامعة اعتباراً من يوم الأحد القادم .

وأوضحت العمادة أن التسجيل متاح لجميع طلاب وطالبات الجامعة باستثناء دفعة 2019 .

// انتهى //

15:26ت م

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