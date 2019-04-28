السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش

جيزان 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة بيش محمد العبادي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله تعالى ، مؤكداً دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنه نبيه عليه السلام .

واستمع سموه لشرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية ، موجهاً الجميع بضرورة غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف في نفوس النشء والأجيال وأفراد المجتمع.

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على توجيهاته ودعمه المتواصل للجمعية ولكافة منسوبيها ، مثمنين متابعته الدائمة وحرصه على عمل الجمعية بما يعود بالنفع والفائدة والخير على الجميع.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ. // انتهى // 15:05ت م 0137





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