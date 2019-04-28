السعودية اليوم / رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يلتقي آمر القوة البحرية العراقية



الكويت 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم، آمر القوة البحرية العراقية الفريق الركن بحري أحمد معارج الذي يزور الكويت حاليًا.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

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15:04ت م

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