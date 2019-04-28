السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يسلّم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية في مشروع "نساج تاون" لمستفيدي برنامج "سكني"



الدمام 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم 100 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، تمثل الدفعة الأولى من مشروع "نساج تاون" الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام، وتطوره شركة رتال للتطوير العمراني.

وقدّم سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مثمنا سموه الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لخدمة المواطنين المسجلين في قوائمها، مشيداً بدورها المهم في تسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول، وإطلاق العديد من المشاريع السكنية في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد فيها.

من جهته أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مقدراً لسموه دعمه الكبير لقطاع الإسكان ومتابعته الدائمة للمشاريع السكنية في المنطقة، مقدما التهنئة للمواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير جميع الحلول السكنية والتمويلية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تسهيل تملك المواطنين للمساكن.

وقال معاليه خلال كلمته في حفل التسليم "إن وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني", اليوم تجني ثمار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك من خلال استمرار اعمال البناء في 46 مشروعاً، بدأ التسليم فيها قبل نهاية العام الماضي، ويتواصل اليوم في مشروع "نساج تاون"، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصل عمليات التسليم في عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف وزير الإسكان أن هذه المشاريع لم تعد فللاً أو شققاً سكنية فقط، بل تجاوزت ذلك لتتحول إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن أن تحوي جميع مقومات جودة الحياة"، لافتاً إلى أنه في هذا المشروع على سبيل المثال وضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمركز خدمات المشروع الذي يضم مسجداً، وحدائق عامة، ومرافق تجارية، ومركزاً للأهالي، وهو ما سيتم توفيره في جميع المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "رتال" للتطوير العمراني عبدالله الفوزان عن اعتزازه برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لحفل التسليم، مقدما شكره لمعالي وزير الإسكان على دعمه وتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع، معرباً عن فخره بمساهمة "رتال" للتطوير العمراني في مساندة مساعي حكومتنا الرشيدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن مشروع "نساج تاون" يعد من ضمن المشاريع السكنية المهمة على أرض وزارة الإسكان بمدنية الدمام، حيث يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، مؤكداً اكتمال العمليات الإنشائية في المشروع، وانهاء التشطيب في المرحلة الأولى التي تضم 100 وحدة سكنية، واستمرار الإنجاز في ما تبقى من المراحل ليتم الانتهاء من المشروع كاملاً وتسليمه للمستفيدين قبل الوقت المحدد.

يذكر أن برنامج "سكني" الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع عام 2017 يوفر العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث أعلن خلال المراحل الثلاث من البرنامج عن تخصيص أكثر من 782 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما أعلن البرنامج عن إطلاق أكثر من 70 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

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15:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.