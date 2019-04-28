السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية : ارتفاع أعداد المهاجرين الفلسطينيين من لبنان إلى دول أوروبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية



بيروت 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في تقرير اليوم، عن ارتفاع أعداد المهاجرين الفلسطينيين من لبنان باتجاه دول أوروبية.

وعدّت اللجان الفلسطينية أن سبب ارتفاع موجات هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان خلال هذه المرحلة يعود لتردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة.

وحذرت اللجان في تقريرها من تردي الأوضاع المعيشية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة أن أكثر من 1700 عائلة فلسطينية لاجئة غادرت لبنان خلال العامين 2018م - 2019م بصورة شرعية وغير شرعية إلى دول أوروبية.

وأشارت اللجان إلى أن المهاجرين الفلسطينيين من لبنان إلى أوروبا كانوا من سكان مخيمات نهر البارد والبداوي وعين الحلوة وبرج البراجنة والرشيدية.

// انتهى //

15:02ت م

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