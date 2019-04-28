السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تُصدر مجلتها المتخصصة في النقل الجوي

الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أعادت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار مجلتها الـ 93 المتخصصة في مجال عالم الطيران والنقل الجوي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتهدف الهيئة من خلال إصدار المجلة والتي تصدر باللغتين، إلى إبراز إنجازات الهيئة والقطاعات العاملة في النقل الجوي، وتسليط الضوء على بعض التخصصات المتعلقة بالطيران المدني لزيادة التثقيف والمعرفة، وإحداث الانتشار للمجلة في الأوساط العامة والمتخصصة داخليا وخارجيا في مجال الطيران المدني والنقل الجوي عامة، إلى جانب إثراء الجمهور والمتخصصين وغيرهم بالمعلومات والحقائق التي تهمهم تجاه الطيران المدني.

وشمل محتوى المجلة، عددًا من المقالات والموضوعات والتقارير المتنوعة، منها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، والنموذج الموحد للمطارات، والتهديدات الداخلية ومشروع مطار القنفذة، والطيران الكهربائي، وتقنية الطيران، ومرض الرحلات الطويلة، وشتاء طنطورة، وطائرات بدون طيار، إضافة إلى إحصائية الحركة الجوية لعام 2018.

كما اشتمل العدد على، مجموعة أخبار متعلقة بالهيئة من تنظيم ومشاركات بمؤتمرات دولية وتوقيع اتفاقيات وخدمات إلكترونية وإصدار وتسليم رخص الطيران، وأبرز إنجازات الهيئة، إلى جانب استعراض أبرز الجوائز والمراكز المتقدمة عالميا التي حصلت عليها الهيئة.

واحتوت المجلة مجموعة تقارير تتناول مواضيع تخصصية في مجال الطيران بشكل عام، علاوة على استضافة استشاريين ومتخصصين يسلطون الضوء بشكل تفصيلي في عدة مواضيع منها: التهديدات الداخلية في بيئة الطيران المدني وأهم الأسباب التي تجعل من التهديدات الداخلية شديدة الخطورة، والطيران الكهربائي التجاري ونتائجه من خلال إيجاد طاقة نظيفة لبيئة نظيفة وأبرز التحديات التي يواجهها، بالإضافة إلِى أنظمة إيقاف الطائرات المتخطية للمدرج وأسباب ذلك وماهي الأخطار التي تحدث نتيجة تخطي المدرج، علاوة على إثراء لموضوع تلوث وقود الطائرات وأهم مصادره وآلية كشف وإزالة الملوثات .

ولم تغفل المجلة الجانب التثقيفي الصحي، إذ ركزت في إحدى نوافذها على موضوع باسم "الصحة النفسية للطيارين" لطبيب طيران متخصص، تناول أهمية قيام شركات الطيران بإخضاع الطيارين لتقييم نفسي قبل انضمامهم للعمل في شركات الطيران، وإجراء فحوص عشوائية للمخدرات والكحول، وتوفير رعاية المتابعة الصحية والنفسية لهم، مستعرضاً ما أوصت به وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، في تقرير رفعته إلى الاتحاد الأوروبي، بإخضاع أطقم طائرات الركاب المدني إلى رقابة مشددة وفرض وجود شخصين في قمرة القيادة، في كل الأوقات، ومراجعة اللوائح والسياسات المتعلقة بالصحة النفسية للأطقم الجوية، وتخفيف القيود المفروضة على المعلومات الطبية المتعلقة بالطيارين، والموازنة بين قانون حماية خصوصية الطيارين، والخطر الذي قد تمثله صحة الطيار على سلامة المسافرين.

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كما تناولت في نافذة أخرى، موضوع "مرض الرحلات الطويلة" متطرقة إلى ما ينتج عن هذه الرحلات الطويلة من أمراض بسبب بقاء الجسم دون حراك لفترات طويلة كتخثر الدم والجلطة الدموية، مقدمة نصائح وتعليمات للوقاية والتقليل منها أثناء الرحلة مثل تناول جرعة من الأسبيرين وارتداء الملابس الفضفاضة والحركة الكثيرة قبل صعود الطائرة وتحريك أصابع القدمين وثني الكاحل مع عدم تشبيك القدمين ومحاولة المشي داخل الطائرة أثناء الرحلة إلى جانب شرب كميات من الماء أثناء الرحلة مع تجنب المشروبات الكحولية.

ويمكن الاطلاع وتصفح مجلة الطيران المدني التي تصدر من إدارة الاتصال المؤسسي والتسويقي بالهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني:

https://gaca.gov.sa/scs/

// انتهى //

15:01ت م

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