

الكويت 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنطونيو فيتورينو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المؤسسة الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة.

// انتهى //

15:00ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الداخلية الكويتي يلتقي مدير السعودية اليوم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.