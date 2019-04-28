السعودية اليوم / بلدية الجبيل ترفع 19 ألف متر مكعب من الأنقاض والنفايات



الدمام 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة الجبيل 19240 مترًا مكعبًا من الأنقاض مجهولة المصدر من الأحياء السكنية والصناعية، ضمن حملة النظافة الشاملة التي بدأتها خلال شهر رجب الماضي، وهدفت إلى حماية البيئة وإزالة جميع التشوهات البصرية ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أنه تم رفع 19240 مترًا مكعبًا من الأنقاض مجهولة المصدر، فيما تم مسح وتنظيف 16300 متر مربع وتنظيف بعض الأماكن من الحشائش بمساحة 9400 متر مربع، مشيرًا إلى أنه استخدمت في الحملة 16 آلية ثقيلة لمسح الأراضي الفضاء بمشاركة عدد من المراقبين ومسؤولي البلدية، و170 عاملًا من الفرق الأرضية التي ساهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي.

وأفاد أنه تم تأمين عدد من حاويات النفايات واستبدال التالفة منها وصيانة وتعميد فرق التقاط خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات، لافتًا إلى أن البلدية قامت بعمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن البرامج التي تنفذها البلدية في تحسين المشهد الحضري بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية.

// انتهى//

14:51ت م

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