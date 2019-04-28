

بريدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق28 إبريل 2019 م واس

وفر مهرجان قوت للتمور المعبأة ومشتقاتها، أكثر من 60 فرصه وظيفية مؤقتة للشباب و الفتيات، من خلال منافذ البيع المنتشرة بين جنبات المهرجان البالغة أكثر من 70 جهة عارضه للتمور ومشتقاتها، حيث يحوي المهرجان الذي تقام فعالياته بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، فعاليات مصاحبه تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في تصنيع التمور ومشتقاتها.

من جانبه بين رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان خالد الربعي، أن المهرجان استقطب الشباب الطامحين للعمل، من خلال فرص العمل التي يقدمها والتي تشمل العمل في الأنشطة والفعاليات ونقاط البيع واللجان المشرفة والخدمات المساندة، لافتاً أن المهرجان من أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ومحط انظار المزارعين وتجار التمور والمستهلكين.

يذكر أن المهرجان يحوي فعاليات متنوعة تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، وأجنحة تعني بالأسر المنتجة وأخرى للضيافة والأسرة والطفل، كما يستهدف الصناعات التحويلية للتمور بمختلف أصنافها ومشتقاتها, ويسلط الضوء على أبرز المنتجات التحويلية إلى جانب استقطاب أهم المحلات التجارية على مستوى المملكة التي تهتم بالصناعات التحويلية وتطويرها ومشتقات التمور بأنواعها.// انتهى //

14:51ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مهرجان قوت للتمور المعبأة يوفر أكثر من 60 فرصة وظيفية للشباب والفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.