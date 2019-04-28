انت الان تتابع تفاصيل خبر "الخليج 365" يكشف: مخطط إماراتي لشق "فتح" وتعبيد طريق دحلان للرئاسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 02:42 مساءً - كشف مصادر فلسطينية مسؤولة في حركة التحرير الوطني (فتح) بالضفة الغربية المحتلة، عن وجود تفاصيل جديدة تُشير لتورط دولة الإمارات، في إحداث بلبلة في الصف الفلسطيني الداخلي، ومحاولة شق الحركة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن "الإمارات أعادت اللعب بدورها القديم في الساحة الفلسطينية الداخلية من جديد، وتحاول جاهدة من خلال نفوذها وابتزازها المالي، أن يكون لها دور في الساحة الداخلية، لحساب قيادات فلسطينية معروفة ومقربة منها".

وأوضحت أن الإمارات ومن خلال شبكة علاقاتها الواسعة مع شخصيات فلسطينية مرموقة داخل حركة فتح وحتى مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، تحاول أن تؤثر في صناعة القرار الداخلي، وعلى وجه الخصوص في "فتح"، التي قررت قبل سنوات فصل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بأمر من الرئيس محمود عباس.

وانشق دحلان عن "فتح" بسبب خلافات حادة مع عباس، وكون تياراً جديداً أطلق عليه "التيار الإصلاحي الديمقراطي" في قطاع غزة في 2016، وبدأ بإطلاق نشاطات في عدد من المناطق والدول باسم هذا التيار الذي يعتبر أنه يمثل حركة "فتح".

مخطط السيطرة على فتح

"دحلان والذي يعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ومنذ صدور قرار المحكمة في العام 2016 بسجنه ثلاث سنوات، على تهم سرق وفساد مالي وإداري، لم يغادر الساحة الفلسطينية للحظة واحدة رغم إقامته خارج فلسطين بين القاهرة وأبوظبي"، تضيف المصادر الفتحاوية.

وتلفت النظر إلى أن دحلان كان يسعى جاهدًا وبدعم إماراتي مالي سخي أن يستقطب عناصر وقادة "فتح" المنشقين عن عباس والمعارضين لنهجه السياسي والاقتصادي لجانبه، وخاصة موظفي السلطة اللذين تم قطع رواتبهم بحجة ما يسمى بـ"التجنح والتقرب من التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي شكله دحلان.

وتابعت المصادر الفتحاوية حديثها لـ"الخليج 365"، أن دحلان "يخوض حرباً خفية مع عباس في السيطرة على الحركة، وخلال السنوات الماضية تم انخراط المئات من أبناء الحركة تحت لواء دحلان، ما أجبر قادة مركزية الحركة ومجلسها الثوري، لإعلان الاستنفار والإيعاز لأجهزة الأمن بملاحقة واعتقال كل من ينتمي لدحلان أو حتى يتواصل مع تياره الإصلاحي.

وزادت: "الفاتورة المالية التي يصرفها دحلان على موظفي فتح والسلطة المفصولين منها يتجاوز حاجز الـ 2 ملايين دولار شهرياً، وهي تصرف من الخزينة المالية الإماراتية وبأمر من محمد بن زايد، لدعم مخطط دحلان في السيطرة على "فتح" والتحكم بصناعة القرار فيها، ومواجه عباس".

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وذكرت المصادر أن تيار دحلان يشهد نمو متصاعد في قطاع غزة على وجه الخصوص، وهناك مقرات رسمية للتيار ويتبع له المئات من الموظفين، فيما يبقى مقره الأساسي داخل العاصمة المصرية، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لدحلان هو في الضفة الغربية موطن قدم عباس وقادة فتح.

وتحدثت كذلك عن زيارات لقادة بارزين في الحركة للقاهرة وأبو ظبي، للاجتماع بمقربين من دحلان، من خلف ظهر عباس، الأمر الذي بات يقلق عباس كثيراً، خاصة في ظل حالة الخلاف القائمة بين الحركة والإمارات على خلفية دحلان وملفات سياسية أخرى أبرزها "صفقة القرن" والتطبيع الإماراتي مع "إسرائيل".

مرحلة لتميع دحلان

المصادر الفتحاوية، أكدت لـ"الخليج 365"، أن الإمارات ليس هدفها الوحيد في دعم دحلان وتقويه نفوذه في الساحة الفلسطينية الداخلية ضد عباس، للسيطرة على "فتح"، بل لوصول دحلان لكرسي رئاسة الحركة، بعد نزول عباس عن المشهد السياسي.

وذكرت أن الإمارات تضغط بكل الوسائل على الإدارة الأمريكية، وكذلك الدول العربية من أجل إعادة طرح اسم دحلان كخليفة قوي ومحتل لكرسي رئاسة السلطة و"فتح" خلفاً لعباس الذي تجاوز عمره الـ83 عاماً وشارف على مغادرة الحياة السياسية.

وختمت حديثها بأن أن الإمارات تقوم الان بمرحلة "تلميع دحلان" وتجهيزه من أجل كرسي الرئاسة الفلسطينية، وهي باتت معنية كباقي الدول العربية من السعودية ومصر بأن يكون "دحلان هو الرئيس القادم"، ويجب توفير كافة الظروف الفلسطينية والعربية وحتى الخارجية لذلك، خاصة أنهم يسعون تمرير الصفقة الأمريكية التي يرفضها عباس بشدة.

وجدير بالذكر أن دحلان يتمتع بعلاقات قوية جداً مع السعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة، ويشتهر بأنه "عميل للاحتلال الإسرائيلي" وأداة في يد ولي العهد الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط.

وحُكم على دحلان غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة، من قِبل محكمة مكافحة الفساد برام الله في ديسمبر عام 2016، بعد إدانته مع اثنين آخرين بسرقة أموال عامة، إلا أنه قال في حينها إن المحاكمة سياسية نتيجة خصومته مع عباس، "وجاءت كمحاولة من الرئيس للتخلص من خصومه السياسيين"، بحسب قوله.

وتسلّم رئاسة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بغزة، قبل سيطرة "حماس" على القطاع في عام 2007، وبقي خارج فلسطين منذ عام 2010، حيث فصلته حركة "فتح"؛ لاتهامه بـ"التورط في مؤامرة للإطاحة بالرئيس محمود عباس".