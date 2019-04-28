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شكرا لقرائتكم تعطل موقع سامبا وتطبيقه الإلكتروني يربك العملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعطل موقع سامبا وتطبيقه الإلكتروني يربك العملاء
متابعات الخليج 365 -الرياض
تعرض عملاء بنك سامبا لحالة من الارتباك بعد تعطل موقع البنك على الإنترنت وكذلك تعطل التطبيق الإلكتروني الخاص بالهواتف الذكية.
وهرع عملاء سامبا إلى موقع تويتر بحثا عن حل لدى حساب خدمة العملاء في بنك سامبا لكن الرد كان عبارة عن إجابات عامة لم تقنع الكثير من العملاء.
وبالرغم من اعتذار خدمة العملاء في سامبا عن تعطل موقع البنك والتطبيق في أكثر من رد على العملاء إلا أن حالة التذمر والضجر استمرت بسبب اقتراب شهر رمضان ورغبة العديد من الأسر في إنهاء تعاملاتهم المالية سواء عن طريق موقع البنك أو عن طريق التطبيق.
ودعت خدمة العملاء في سامبا من يواجهون مشكلة في التعامل مع الموقع أو التطبيق إلى التواصل مع سامبا فون على الرقم 8001242000 أو عن طريق الجوال على الرقم 0114797400.
وفي وقت لاحق أكدت خدمة العملاء في بنك سامبا عودة الموقع والتطبيق إلى العمل بعد تعطل دام أكثر من ساعة بحسب آراء العملاء.
والمعروف أن بنك سامبا هو أحد الكيانات المالية التابعة لمجموعة سامبا المالية وهي واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية على مستوى المنطقة، وتقدم خدمات وحلولاً مصرفية مبتكرة.
ومنذ إنشائها، كانت مجموعة سامبا المالية سباقة في تقديم العديد من الخدمات المصرفية للمجتمع السعودي، ومنها: الخدمات المصرفية الخاصة (الذهبية والماسية)، الهاتف المصرفي، تأمين وقاية الائتمان، التأمين المرتبط بالمدخرات، الإيداع النقدي باستخدام الصراف الآلي، والكثير من الخدمات الأخرى.
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