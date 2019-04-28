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شكرا لقرائتكم صور.. سفلتة وإنارة بمخططات شمال أبها بقيمة 10.978.669 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. سفلتة وإنارة بمخططات شمال أبها بقيمة 10.978.669 ريالاً
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
بدأت أمانة منطقة عسير مؤخرا في تنفيذ مشروع سفلتة وإنارة مخططات 775 و 520 و 909 الحكومي بشمال مدينة أبها الواقع على طريق السودة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تكلفة المشروع قدرت بـ 10.978.669 ريالاً، لافتا إلى أن أعمال السفلتة تأتي امتدادًا لمشاريع الأمانة التي تم إنجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولا يزال العمل جاريًا على استكمالها بالأحياء والمخططات بطريق السودة.
وأشار إلى أن المخططات وجميع الأحياء بالسودة لها أهمية استراتيجية، وأن ما يتم من أعمال سفلتة يأتي ضمن اهتمامات الأمانة مضيفًا إلى أن الأمانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بالسودة وفق أعلى المعايير والجودة.
وفي ذات السياق بين الحميدي أن نسبة إنجاز أعمال المشروع قد وصلت إلى 12% وجار العمل على إنجازها وفق ما هو مخطط له داعيًا جميع المواطنين والمقيمين في مدينة أبها للتعاون مع الأمانة وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الخدمات البلدية عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مضيفا أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير .
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