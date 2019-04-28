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2019-04-28 إمارة مكة تنفي الحديث المزعوم حول استثمار الفيصل في شركة تداول كبرى متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نفت إمارة مكة صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية عن استثمار أمير مكة خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى.

وقالت إمارة مكة في بيان لها إن الخبر الذي حمل عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان” غير صحيح، وأكدت الإمارة أن سموه لم يُدلي بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص.









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