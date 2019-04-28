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نشاط للرياح السطحية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الطائف

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2019-04-28

نشاط للرياح السطحية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا تضمن نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على محافظات الطائف وتربة والخرمة والمويه وميسان، ومراكز الهدا والشفا وشقصان وظلم، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.





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