رحلات يومية لقطار الحرمين بين مكة والمدينة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، عن إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتصبح في كافة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.

وسيشهد جدول الرحلات الذي يبدأ ٦ مايو، زيادة عدد الرحلات، بهدف تسهيل التنقل لزوار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعددة للتنقل بين مكة والمدينة.

ويأتي ذلك، ضمن خطط مشروع قطار الحرمين الإستراتيجية التي يستهدفها في جدولة رحلات القطارات حسب المواسم ، تلبيةً للطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل.

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ويمكن للراغبين في السفر بين محطات القطار الأربع (مكة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة) حجز رحلاتهم وشراء التذاكر، من خلال الموقع الإلكتروني www.hhr.sa، أو زيارة إحدى محطات الركاب أو الاتصال على الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٤٤٣٣.

الجدير ذكره، أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محرم 1440هـ ، سبتمبر2018م، حيث يأتي إطلاق المشروع ضمن اهتمام حكومة المملكة رعاها الله بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، كما يأتي ضمن توجه الدولة وتوسعها مؤخراً في قطاع النقل بالسكك الحديدية وتوفير خيارات متعددة للنقل العام بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

مرفق جدول يوضح أوقات الرحلات ومحطات الانطلاق والوصول: