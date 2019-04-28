صور.. تلقي الركبان ظاهرة تُربك مرتادي سوق الأغنام بأحد المسارحة

2019-04-28

المـــواطن ــ علي مدخلي ــ جازان

يعاني مشترو وبائعو الأغنام في سوق أحد المسارحة الأسبوعي من تزايد انتشار ظاهرة تلقي الركبان من قِبل عدد من الوافدين وهي التقاء المشترين ببائعي المواشي قبل وصولهم لسوق الأغنام.

وناشد مرتادو السوق من الجهات المختصة بالتصدي لهذه الظاهرة، وقال أحمد فقيهي: للأسف هذه الظاهرة مستمرة من فترة طويلة ولم يتم القضاء عليها.

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وأضاف أن لها مخاطر كاحتكار المواشي والتحكم في أسعارها لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى مخاطرها المرورية وتعطيل السير على الطريق المؤدي إلى سوق الأغنام؛ ما يسبب عدداً من الحوادث نظراً للوقوف الخاطئ.

وبيَّن حسن طوهري أن هذه الظاهرة وهذا النوع من البيع منهي عنه، فنأمل من الجهات الحكومية كالبلدية والمرور بالتصدي لهذه الظاهرة الأسبوعية التي تحدث في سوق الأحد، وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين وأكثريتهم من الوافدين.